Україна працює над тим, щоб закупити у США новий препарат від коронавірусу, - Степанов

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Міністерство охорони здоров'я України хоче закупити в США медичний препарат "Ремдесивір", який використовують для лікування коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Степанов, МОЗ займається тим, щоб закупити цей лікарський засіб і привезти його в Україну, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів.

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"Ремдесивір - це лікарський засіб, який було включено в наш протокол лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виробляє одна з американських компаній. Він свого часу приймався від лікування вірусу Ебола, але результати були не занадто гарні", - додав Степанов.

Він додав, що згідно з українським протоколом він має використовуватися у важких і критичних станах.