У зоні ЧАЕС триває гасіння осередків пожежі, залучені потяг і три вертольоти, - ДСНС

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У зоні ЧАЕС триває гасіння осередків пожежі, залучені потяг і три вертольоти, - ДСНС

У зоні відчуження ЧАЕС триває гасіння чотирьох вогнищ пожежі, рятувальники залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

Демчук зазначив, що додатково для надання допомоги у ліквідації пожеж залучено з Івано-Франківської та Тернопільської областей особовий склад та пожежну техніку.

"Зараз працює пожежна авіація, це три літаки. Крім того, залучений пожежний потяг "Укрзалізниці". Мобілізовано сили і засоби лісогосподарських підприємств з інших регіонів України. Додатково для надання допомоги у ліквідації пожеж залучено з Івано-Франківської та Тернопільської областей особовий склад та пожежну техніку", - заявив він.

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Пожежі в Україні
пожежа Чорнобиль ДСНС
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Топ коментарі
+4 olele
В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3677
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19.04.2020 13:02
+2 Шрек Баблокат
Ув Василий!.. есть вещи, над которыми я не хочу смеяться или даже иронизировать..
Украина - это не повод для очередной шуточки, иронии или сарказма..
Украина и её будущее это серьезно, и тут не место для глуповатых шуток!
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19.04.2020 13:10
+1 Иван Иванов 83e11620
страна продажных лохов и перевертнев. Поймали поджигателей повесьте за ногу вниз головой пусть висит. Это специально делают поджоги кацапня сепары и те кому какая разница.
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19.04.2020 13:22
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