Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков

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Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков

У списках на обмін, обговорюваних в форматі Тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі, немає кримчан і українців, які сидять в тюрмах РФ, оскільки це не є форматом ТКГ.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Мінський процес і ТКГ були створені тільки з питань міжнародного військового конфлікту на Донбасі - частини Луганської та Донецької областей. Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там", - сказав він.

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За словами Резнікова, це паралельні треки, якими держава Україна теж займається: є перемовники, які це здійснюють: "Президент і його команда про це пам'ятають".

Обмін полоненими
Крим Росія політв'язні полонені Резніков
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Топ коментарі
+13 Утилизация ватников
Чмо ты, Резников.
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19.04.2020 13:31
+13 Олександр Дніпро
Минский процесс не предусматривает вопросы обмена крымчан и политзаключенных в РФ, - Резников - Цензор.НЕТ 9279
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19.04.2020 13:42
+12 Irada
В 2018 с помощью Эрдогана умудрились вытащить даже Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. А сейчас этим формат мешает.
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19.04.2020 13:42
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