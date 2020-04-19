Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов

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Секретар РНБО Олексій Данілов зазначає, що незабаром будуть висновки про відповідальність власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів.

Про це йшлося під час наради в Житомирській області в неділю, 19 квітня, повідомив Данілов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьгодні разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим,

Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним перебували у робочому відрядженні в Овруцьцкому райні Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами. На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться", - зазначив Данілов.

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