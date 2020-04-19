Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов

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Секретар РНБО Олексій Данілов зазначає, що незабаром будуть висновки про відповідальність власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів.

Про це йшлося під час наради в Житомирській області в неділю, 19 квітня, повідомив Данілов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьгодні разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим,
Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним перебували у робочому відрядженні в Овруцьцкому райні Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами. На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться", - зазначив Данілов.

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Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов 01
Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов 02

Пожежі в Україні
Данілов Житомирщина підпал пожежа РНБО
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Топ коментарі
+11 Гыг с Вами
то даже не обсуждается...кто пол тайги в сибири в прошлом году сжег?кацапня.не китайцы же в самом деле.и так везде у этих рукожёппов
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19.04.2020 14:46
+8 буков
Да пофіг трактору та стерня, і перегній з неї ще краще удобрює.
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19.04.2020 14:50
+5 Mykola Vovk
Чтобы не выкашивать. Каждый год наблюдаю эту хрень
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19.04.2020 14:43
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