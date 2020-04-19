У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг

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Неможливість доступу до окремих осередків пожеж на території Житомирської області робить процес гасіння довготривалішим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

Ще однією причиною Демчук назвав сильну захаращеність лісових масивів.

"Довготривалий процес гасіння пожеж на території Житомирської області пов’язаний з неможливістю доступу до окремих осередків пожежі через сильну захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг", - сказав Демчук.

Він додав, що для розчистки доріг залучені трактори господарських підприємств та важка інженерна техніка ЗСУ.

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