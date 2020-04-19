У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.
Ще однією причиною Демчук назвав сильну захаращеність лісових масивів.
"Довготривалий процес гасіння пожеж на території Житомирської області пов’язаний з неможливістю доступу до окремих осередків пожежі через сильну захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг", - сказав Демчук.
Він додав, що для розчистки доріг залучені трактори господарських підприємств та важка інженерна техніка ЗСУ.