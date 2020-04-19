Сербія оголосила план ослаблення карантину і відкриття країни

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про нього в суботу ввечері розповів президент країни Олександр Вучич.
За його словами, з вівторка відчиняються автомобільні і велосипедні майстерні, вулканізації, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.
Будівельники зможуть почати працювати наповну з вівторка.
Крім того, комендантська година в робочі дні буде скорочена на годину ввечері з вівторка.
Людям, старшим за 65 років, яким зараз зовсім заборонено виходити з дому, дозволять виходити з дому тричі на тиждень по одній годині щодня.
З 27 квітня, якщо ситуація з пандемією залишатиметься стабільною, відчиняються інші магазини площею до 300 квадратних метрів, за винятком магазинів в торгових центрах.
Перукарні, салони краси, спортивні зали, за планом, почнуть працювати з 4 травня.
Відкриття готелів, курортів, торгових центрів, міжміських перевезень, а також контрольоване відкриття аеропортів, кафе і ресторанів заплановано на період з 4 по 11 травня.
как вас нам будет не хватать...