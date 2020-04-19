Сербія оголосила план ослаблення карантину і відкриття країни

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Сербія оголосила план ослаблення карантину і відкриття країни

Сербія оголосила план ослаблення карантинних заходів, які були введені для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про нього в суботу ввечері розповів президент країни Олександр Вучич.

За його словами, з вівторка відчиняються автомобільні і велосипедні майстерні, вулканізації, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.

Будівельники зможуть почати працювати наповну з вівторка.

Крім того, комендантська година в робочі дні буде скорочена на годину ввечері з вівторка.

Людям, старшим за 65 років, яким зараз зовсім заборонено виходити з дому, дозволять виходити з дому тричі на тиждень по одній годині щодня.

З 27 квітня, якщо ситуація з пандемією залишатиметься стабільною, відчиняються інші магазини площею до 300 квадратних метрів, за винятком магазинів в торгових центрах.

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Перукарні, салони краси, спортивні зали, за планом, почнуть працювати з 4 травня.

Відкриття готелів, курортів, торгових центрів, міжміських перевезень, а також контрольоване відкриття аеропортів, кафе і ресторанів заплановано на період з 4 по 11 травня.

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Коронавірус і карантин
карантин Сербія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Кирилл Лещенко
А ведь всё это паскудство изобрела обсравшаяся телега (ВОЗ). Поймать бы этого Евреюса и за яйца повесить за пропаганду садистских методов китайских коммуняк! Пральна Трампушка перевёл их на режим финансирования "соси.. лапу"! Сербия объявила план ослабления карантина и открытия страны - Цензор.НЕТ 1394
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19.04.2020 15:15
+2 Liberian
Прощайте сербские цыгане,
как вас нам будет не хватать...
Сербия объявила план ослабления карантина и открытия страны - Цензор.НЕТ 2655
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19.04.2020 15:21
+2 Саня Пато
Хто не хоче працювати хай звільняються ніхто ж силою не примушує людям теж потрібно заробляти на життя. Вічно ховатися від корони не вдасться. Тим більше як ми бачимо держави без карантину проходять вірус не гірше іспанії італій Нідерландів і так далі
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19.04.2020 15:28
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