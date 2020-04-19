Більшість українців святкували Великдень вдома і поки немає загрози великих заражень, але через тиждень може бути спалах COVID-19 у Святогірську, - прессекретар президента Мендель

4068

Більшість українців-християн східного обряду усвідомили небезпеку поширення коронавірусу і святкували Великдень вдома, але де-не-де ситуація виходила з-під контролю через недотримання правил карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейбуці в неділю написала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Статистика показує, що українці в більшості зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і справді переважно святкували Великдень вдома", - написала вона.

За даними Національної поліції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, порівняно з 7,5 мільйонами торік. Звісно, подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську на Доннеччині, де в церкві, не дотримуючись правил захисту – без масок і дистанціювання – зібралося близько 300 людей. На жаль, тепер ми маємо бути готовими вже через тиждень очікувати спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах", - зазначила вона.

Мендель підкреслила, що президент Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак на постійному зв'язку з главами ОДА та правоохоронцями для отримання оперативної інформації та реагування на ситуацію

"В цілому Великдень вимагає уважності, проте поки що не становить загрози зараження в великих масштабах", - сказала прессекретар глави держави.

Також читайте: Ізраїль від сьогодні послабив карантин