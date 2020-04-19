Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков

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Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі передала список із 200 осіб для повернення на контрольовану територію і планує обговорити наступний етап обміну в середу, 22 квітня.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Переговори щодо подальших етапів обміну, безумовно, триватимуть. У рамках гуманітарної підгрупи ТКГ Україна передала список із близько 200 осіб, яких ми вимагаємо повернути", - сказав він.

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Обмін полоненими
перемовини Донбас полонені Резніков
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Топ коментарі
+15 Irada
Список тех, кого отдали, так и будете скрывать?
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19.04.2020 15:58
+11 Irada
Молчат же как партизаны. Не помню такого при пАпередниках. Украина передала список из около 200 человек на следующий обмен пленными, - Резников - Цензор.НЕТ 9106
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19.04.2020 16:10
+10 Valery Greff
А что там скрывать? Обычный суповой набор из наркоманов, уголовников и деклассированных элементов, как прошлый раз.
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19.04.2020 16:00
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