"За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері за результатами робочої поїздки та наради в регіоні.
Зокрема, за словами Авакова, рятувальники, 50 одиниць техніки та авіація працюють цілодобово. "Врятовано 4 села. За 3-4 дні подолаємо", - заявив міністр.
В Овручі з секретарем РНБОУ О.Даніловим,керівником ОП А.Єрмаком заслухали представників ОДА,ДСНС,НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні.Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники,авіація,50 од.тех. працюють 24/7.Врятовано 4 села.За 3-4 дні подолаємо! pic.twitter.com/SSCC5iFEWt— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2020
RIPRV
@riprv
я так зрозумів, у нас тут ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків, то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень.
чи варіант
2) президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України