"За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений, що за три-чотири дні вдасться повністю ліквідувати пожежі в Житомирській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері за результатами робочої поїздки та наради в регіоні.

Зокрема, за словами Авакова, рятувальники, 50 одиниць техніки та авіація працюють цілодобово. "Врятовано 4 села. За 3-4 дні подолаємо", - заявив міністр.

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Пожежі в Україні
Аваков Житомирщина пожежа
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Топ коментарі
+9 Игнатьев Фион
Про пожежі в Чорнобилі вже таке казал, ніхто не вірить.
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19.04.2020 17:39
+8 olele
у ніх с єрмаком тут ігрулька в царя гори..?




RIPRV

@riprv


я так зрозумів, у нас тут ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків, то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень.
чи варіант
2) президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
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19.04.2020 17:42
+8 Роман Шміль
За 3-4 дня и Житомир сгорит...
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19.04.2020 17:51
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