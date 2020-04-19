Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 740 тис., померло понад 39 тис. осіб

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Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 740 тис., померло понад 39 тис. осіб

Кількість тих, хто інфікувався коронавірусом на території США збільшилась до 740,1 тис. осіб, понад 39 тис. людей померли від початку епідемії. За останні вісім днів кількість летальних випадків майже подвоїлася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У штаті Нью-Йорк, який найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано понад 241 тис. випадків інфікування. Кількість померлих там від COVID-19 - 17,6 тис. осіб.

У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 81,4 тис. інфікованих. Там від коронавірусу померли 4 тис. осіб. На третьому місці за кількістю хворих - штаті Массачусетс. Там зафіксовано 36,3 тис. інфікованих COVID-19. Від коронавірусу померла 1 тис. 560 осіб.

Загалом від коронавірусу в США наразі вилікувалися 68,4 тис. осіб.

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Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що Сполучені Штати продовжують успішну боротьбу проти коронавірусу COVID-19, поширення захворюваності відбувається дедалі повільніше.

"Ми бачимо дуже позитивні тенденції, пік захворюваності залишився позаду", - сказав він на брифінгу в Білому домі. Трамп також повідомив, що низка штатів наступного тижня почне поступово повертатися до нормального життя.

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Коронавірус і карантин
карантин США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Slithy Tove
Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тыс., умерли более 39 тыс. человек - Цензор.НЕТ 8484
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19.04.2020 18:33
+5 Ali Hasan
39 тисяч є великою кількістю померлих у США. Але нас цікавить те, що відбувається з цією хворобою в Україні! Де статистика померлих від пневмонії починаючи з листопада 2019 року? Спеціалісти говорять, що смертей було багато.
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19.04.2020 18:37
+4 133133
Они, наверно, тесты делают ...
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19.04.2020 18:30
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