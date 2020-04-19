На Житомирщині зафіксовано п'ятий летальний випадок від COVID-19, - ОДА

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У Житомирській області від коронавірусу померла 83-річна жінка. І це п'ятий летальний випадок від COVID-19 в області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"На Великдень, 19 квітня, в області зафіксовано п'ятий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Сьогодні від цього захворювання померла мешканка Черняхівського району, 1937 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка захворіла 4 квітня, а 6 квітня з ознаками COVID-19 її госпіталізували. Вже наступного дня результати ПЛР-досліджень підтвердили діагноз COVID-19. 17 квітня їй стало гірше, лікарі застосували інтубацію.

Нагадуємо, раніше на Житомирщині від коронавірусу померла 71-річна жителька Радомишля, в Бердичеві було зафіксовано три летальні випадки: чоловік 1972 р.н., 81-річна і 75-річна жінки.

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Наразі в області 211 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.