На каналі Медведчука показували великодній марафон "за фінансової підтримки" Мінкульту РФ, - активіст Грезєв

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На телеканалі "112" відбувся марафон "Великдень. Ми люди", в межах якого показали контент, створений за підтримки міністерства РФ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє активіст Владислав Грезєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Правильно. Навіщо нам фінансувати культуру, якщо Медведчук спокійно нам продовжує постачати культуру агресора", - зазначив активіст.

Він додав скриншот з ефіру, а також попросив Нацраду з питань ТРМ звернути увагу.

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Журналіст Микола Матвійчук уточнив у фейсбуці, що "112" транслював анімаційну стрічку, створену за підтримки Міністерства культури РФ, "про хороших чекістів і російських попів".







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