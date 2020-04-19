На каналі Медведчука показували великодній марафон "за фінансової підтримки" Мінкульту РФ, - активіст Грезєв

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На телеканалі "112" відбувся марафон "Великдень. Ми люди", в межах якого показали контент, створений за підтримки міністерства РФ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє активіст Владислав Грезєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Правильно. Навіщо нам фінансувати культуру, якщо Медведчук спокійно нам продовжує постачати культуру агресора", - зазначив активіст.

Він додав скриншот з ефіру, а також попросив  Нацраду з питань ТРМ звернути увагу.

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На каналі Медведчука показували великодній марафон за фінансової підтримки Мінкульту РФ, - активіст Грезєв 01

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Журналіст Микола Матвійчук уточнив у фейсбуці, що "112" транслював анімаційну стрічку, створену за підтримки Міністерства культури РФ, "про хороших чекістів і російських попів".

На каналі Медведчука показували великодній марафон за фінансової підтримки Мінкульту РФ, - активіст Грезєв 02
На каналі Медведчука показували великодній марафон за фінансової підтримки Мінкульту РФ, - активіст Грезєв 03
На каналі Медведчука показували великодній марафон за фінансової підтримки Мінкульту РФ, - активіст Грезєв 04

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Топ коментарі
+28 Ksenia VB
Бєспрєдєл...............зелений бєспрєдєл...
З приходом Зю зникла державна, безпекова політика. Структури безпеки, навіть посада президента знівельована.
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19.04.2020 19:32
+24 саша паламарчук
На канале Медведчука показывали пасхальный марафон "при финансовой поддержке" Минкульта РФ, - активист Грезев - Цензор.НЕТ 9583
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19.04.2020 19:34
+20 Igor Parkanskyy
На канале Медведчука показывали пасхальный марафон "при финансовой поддержке" Минкульта РФ, - активист Грезев - Цензор.НЕТ 5457
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19.04.2020 19:34
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