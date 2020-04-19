На Одещині від коронавірусу помер 60-річний лікар

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На Одещині від коронавірусу помер 60-річний лікар

17 квітня в Подільську (Одеська область) від коронавірусної хвороби помер 60-річний медик.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно з лікарні в Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика.

Чоловіка було госпіталізовано 17 квітня в стані середньої тяжкості і з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці  у зв'язку з прогресивним погіршенням стану і наростанням дихальної недостатності пацієнта перевели на ШВЛ. На жаль, кілька годин тому він пішов із життя", - написав чиновник.

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Станом на 19:30 19 квітня в Одеській області підтверджено 137 випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус і карантин
карантин Одеська область Куций Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 перець
А його колеги?
Боже бережи наших лікарів, бо на владу щось не дуже.
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19.04.2020 20:26
+9 18c49ed2
12.03.2020 г. Зеленский "Мы готовы к эпидемии короновируса".
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.

Дальше вывод о компетентности этого типа "президента" можете сделать сами.
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19.04.2020 20:31
+7 18c49ed2
На Одесчине от коронавируса умер 60-летний врач - Цензор.НЕТ 2821
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19.04.2020 20:30
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