152 українці хворіють COVID-19 в інших країнах, 50 вилікувалися, - МЗС

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За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалося 50 українців, 7 громадян України померли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Міністерства закордонних справ.

Зокрема, в Греції одужали 22 українці, в Польщі - 6, у Домініканській Республіці та Японії - по 4, в Італії та Нігерії - по 2, в Бельгії, Великій Британії, ОАЕ, Німеччині, Нідерландах, Португалії, Швеції, Швейцарії, Таїланді - по одному.

За даними МЗС, 152 українці лікуються за кордоном: в Італії - 121; Чехії - 6; в Іспанії - 5; ФРН - 4; США - 2; Австралії, Австрії, Мальті, Нігерії, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських островах, Сербії, Таїланді, Швеції - по 1.

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