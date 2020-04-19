У жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької міськради.
"Два нові випадки в області зафіксовано в Головчинецькому монастирі", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що загалом у Хмельницькій області станом на ранок 19 квітня підтверджено 49 випадків захворювання на COVID-19, одужали 5 осіб, 2 померли.
Все развеялось когда в Константинополе сказали , что так называемая ПРЦ не имеет Томаса .
То есть по факту там нет Благодати , то есть это нельзя называть церковью , а сектой .
Вот и Бог очищает секту МП от Украины .