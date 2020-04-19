У жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19

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У жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19

У Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ МП у селі Головчинці Хмельницької області зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької міськради.

"Два нові випадки в області зафіксовано в Головчинецькому монастирі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом у Хмельницькій області станом на ранок 19 квітня підтверджено 49 випадків захворювання на COVID-19, одужали 5 осіб, 2 померли.

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Коронавірус і карантин
карантин монастир УПЦ МП Хмельниччина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 vadym sestritsyn
Тупое примитивное представление о пневмонии! После лечения с осложнением до 50% легких отмирает. Авицценна блин.
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19.04.2020 21:52
+6 YU ST
У жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19 - Цензор.НЕТ 6878
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19.04.2020 22:02
+4 Danis Nielsen
Когда-то я задавался таким вопросом , как так могло случиться , что так сильно в России пострадала так называемая церковь в 20 веке .

Все развеялось когда в Константинополе сказали , что так называемая ПРЦ не имеет Томаса .

То есть по факту там нет Благодати , то есть это нельзя называть церковью , а сектой .

Вот и Бог очищает секту МП от Украины .
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19.04.2020 21:58
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