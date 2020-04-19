У жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19

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У Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ МП у селі Головчинці Хмельницької області зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької міськради.

"Два нові випадки в області зафіксовано в Головчинецькому монастирі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом у Хмельницькій області станом на ранок 19 квітня підтверджено 49 випадків захворювання на COVID-19, одужали 5 осіб, 2 померли.

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