Сенатор Алтабаєва просить прем'єра РФ Мішустіна надати квартири ексспівробітникам МВС України, які зрадили присязі

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що Алтабаєва просить внести зміни до чинних нормативно-правових актів "для відновлення прав трьох категорій співробітників правоохоронних органів:
співробітників, які припинили службу в органах внутрішніх справ України з 18 березня 2014 року;
співробітників ЗМОП "Беркут", звільнених із підрозділу "Беркут" УМВС України у зв'язку з його ліквідацією в грудні 2014 року;
співробітників, які працювали в органах внутрішніх справ України та перейшли на службу до МВС Росії після 18 березня 2014 року".
Повідомляється, що у всіх трьох випадках йдеться про осіб, які перебували на квартирному обліку ще до окупації Криму.
"Попри це жодній із зазначених вище категорій працівників за останні шість років квартири так і не надавались", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що їхній період перебування в черзі на житло до окупації Криму і після неї не враховується.
"Заявники неодноразово зверталися до Міністерства внутрішніх справ (Росії. - Ред.) та інших інстанцій, але питання залишається відкритим. Права севастопольських правоохоронців на отримання житла мають відновити", – зазначила Алтабаєва.
Проте у лютому 2019 року повідомлялося, що в Севастополі двом бійцям розформованого в 2014 році підрозділу МВС України "Беркут", що нині у складі Росгвардії, вручили ключі від нових квартир.