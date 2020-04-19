За фактом порушення карантину під час великодніх богослужінь у Почаївській і Святогірській лаврах розпочато кримінальні провадження, - Нацполіція

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Розпочато кримінальні провадження через порушення карантину під час великодніх богослужінь у лаврах Тернопільської та Донецької областей. У Святогірській Свято-Успенській лаврі та в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час богослужінь перебувала велика кількість людей, які не дотримались соціальної дистанції, частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Божественна літургія в Почаївській Свято-Успенській лаврі на Тернопільщині відбулася з участю великої кількості вірян. Згідно з попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов і правил щодо карантину. Парафіяни мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.

Великоднє богослужіння розпочалося о 23:00. У цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Здебільшого не дотримувалися дистанції. Крім того, під час відправи духовенство відчинило двері монастиря, і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину.

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А у Святогірській Свято-Успенській лаврі на Донеччині було зафіксовано скупчення кількасот людей, які не дотримались соціальної дистанції, і частина з них перебувала без масок.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

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