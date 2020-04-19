У зв'язку з карантином роздачу благодатного вогню вірянам не передбачено, - ПЦУ

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Православна церква України отримала благодатний вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

Зазначається, що вранці 19 квітня літак МАУ доставив амфору з благодатним вогнем із Тель-Авіва до Києва. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній отримав його в Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі.

"У зв'язку з карантинними обмеженнями роздачу вогню вірянам не передбачено", - зазначили в ПЦУ.

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Нагадаємо, благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі вдень 18 квітня. Тоді ж представники Московського патріархату (УПЦ МП) привезли його з Єрусалиму в Україну.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній зазначав, що гроші, які потрібно витратити на оренду чартеру для доставки вогню в Україну, краще вкласти в медикаменти і засоби захисту для лікарів.