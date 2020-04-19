Через карантин у РФ новий адвокат не зміг відвідати засудженого у "справі українських диверсантів" Дудку, - подруга

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Засудженого у "справі українських диверсантів" севастопольця Володимира Дудку, який має проблеми зі здоров'ям, адвокати не відвідували пів року.

Про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповіла близька подруга Дудки Марина Колдіна, інформує Цензор.НЕТ.

"До цього пів року ніхто не був. Які адвокати? Після апеляційного суду взагалі жодні адвокати з ним не спілкувалися. Тільки консул (України в Ростові-на-Дону. - Ред.) Тарас Малишевський, якщо мені не зраджує пам'ять, був у Володі в лютому як цивільна особа. Через нав'язане Володі російське громадянство консула пускають як цивільну особу, а не як представника влади", - сказала Колдіна.

За її словами, зараз у Дудки з'явився новий адвокат, але через карантин у сусідній Росії захисник не може його відвідати.

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"Ілля з Володею вибрали адвоката Віру Гончарову. Це московський адвокат, яка до цього працювала з Євгеном Пановим. Там є нюанси, і дуже довго не укладали договір. Були якісь дебати щодо самого договору, але я не в курсі всіх тонкощів. У перших числах березня договір було підписано на місяць, і вона була готова їхати. Адвокат взяла квиток, але так і не встигла доїхати через карантин", - додала вона.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов нібито були учасниками диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які нібито вилучили у них під час обшуку, судячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

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