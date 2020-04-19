Команда Зеленського завжди знаходить повне взаєморозуміння щодо ключових та принципових питань, - Єрмак

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Команда президента Володимира Зеленського завжди знаходить повне взаєморозуміння щодо ключових та принципових питань усередині партії "Слуга народу".

Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у колонці сайту "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми так само, як і завжди, знаходимо повне взаєморозуміння з ключових та принципових питань всередині партії влади. Особливо, якщо це стосується публічно заявлених президентом України пріоритетів. І Володимир Зеленський вже багато разів показав, що готовий працювати з депутатським корпусом стільки, скільки цього вимагають завдання з розвитку України", - підкреслив він.

Водночас наявність неформальних груп депутатів у фракції СН - частина демократичного процесу. Єрмак впевнений, що такі об'єднання дають можливість полегшити спілкування, визначити спільні інтереси, разом відстоювати ті чи інші позиції.

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Глава ОП визнав, що між об'єднаннями нардепів іноді виникають "природні протиріччя", що також є частиною нормального і демократичного співіснування різних інтересів у рамках великої правлячої партії.

Єрмак, навівши приклад тисяч поправок до "антиколомойського" закону, підкреслив, що "корупційний лобізм" у парламенті має залишитися в минулому.

Але він впевнений, що "шляхом діалогу і роз'яснень" вдасться впоратися з цим, а також, "що будь-які прояви корупції у Верховній Раді все частіше отримуватимуть оцінку правоохоронних органів і політичну оцінку з боку українського суспільства".

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