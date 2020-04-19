Команда Зеленського завжди знаходить повне взаєморозуміння щодо ключових та принципових питань, - Єрмак

Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у колонці сайту "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми так само, як і завжди, знаходимо повне взаєморозуміння з ключових та принципових питань всередині партії влади. Особливо, якщо це стосується публічно заявлених президентом України пріоритетів. І Володимир Зеленський вже багато разів показав, що готовий працювати з депутатським корпусом стільки, скільки цього вимагають завдання з розвитку України", - підкреслив він.
Водночас наявність неформальних груп депутатів у фракції СН - частина демократичного процесу. Єрмак впевнений, що такі об'єднання дають можливість полегшити спілкування, визначити спільні інтереси, разом відстоювати ті чи інші позиції.
Глава ОП визнав, що між об'єднаннями нардепів іноді виникають "природні протиріччя", що також є частиною нормального і демократичного співіснування різних інтересів у рамках великої правлячої партії.
Єрмак, навівши приклад тисяч поправок до "антиколомойського" закону, підкреслив, що "корупційний лобізм" у парламенті має залишитися в минулому.
Але він впевнений, що "шляхом діалогу і роз'яснень" вдасться впоратися з цим, а також, "що будь-які прояви корупції у Верховній Раді все частіше отримуватимуть оцінку правоохоронних органів і політичну оцінку з боку українського суспільства".