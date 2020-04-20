На час карантину процес приєднання нових парафій до ПЦУ призупинено, - Епіфаній

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Під час карантину в Україні перехід церковних парафій до Православної церкви України припинено.

Про це повідомив глава ПЦУ Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За його словами, зараз ПЦУ налічує понад 7 тис. парафій на території всієї України, але ця кількість не зростає через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

"Зараз ми намагаємося робити все, щоб не було скупчення людей. І тому на час карантину не буде переходів, не буде зібрань. Бо для того, щоб громада визначилася, потрібно провести загальні збори парафії", - пояснив предстоятель ПЦУ.

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Водночас він не став прогнозувати, як може змінитися динаміка переходів до ПЦУ після карантину, під час якого Українська православна церква Московського патріархату не скасовувала масових богослужінь, на відміну від ПЦУ.

"Я думаю, що наші громадяни, наші вірні, є мудрими, вони все проаналізують, що відбувається зараз, і будуть ухвалювати відповідні рішення", - зазначив Епіфаній.​

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