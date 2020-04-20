Під час обміну 16 квітня повернули двох бійців ЗСУ – Гриненка із 79-ї ОДШБр і Шайдова з 53-ї ОМБр. ФОТО

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Під час обміну 16 квітня 2020 року на підконтрольну Україні територію повернулися двоє військовослужбовців ЗСУ - Микола Гриненко і Віктор Шайдов.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Новинарню.

22-річний Микола Гриненко з Миколаївщини – військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України.

Служив у розвідувальному взводі одного з підрозділів бригади.

До рук терористів на непідконтрольній території Донеччини потрапив 23 січня 2019 року.

За інформацію 79 ОДШБр, армієць зник разом зі зброєю у районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів неподалік Павлополя.

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У той момент побратими не знали обставин зникнення бійця. Спочатку розшукували його в тилу, поки не з’явилося відео "допиту" бойовиків, з якого стало зрозуміло, що Гриненко – в полоні.

На відео він розповідає: "Нарвався чи то на сигнальну міну, чи то на розтяжку. Пролунав вибух. Я впав. Загубився. Озирнувся – моїх хлопців уже не було. Після чого почув, йдуть ваші та почав кричати, що здаюся".

Одразу після зникнення Гриненка правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "дезертирство", згодом з’явилося ще одне — про зникнення людини.

Другий військовий – 49-річний Віктор Шайдов із Дніпропетровської області, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

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Він – ще один з вісьмох армійців, які на КамАЗі випадково заїхали на непідконтрольні території у травні 2019 року біля Новотроїцького на Донеччині.

Один із заблукалих полонених – старший солдат Максим Горяїнов – у червні 2019 року був звільнений. Ще один – старший сержант Роман Беспалий – за версією бойовиків, нібито повісився в камері. Терористи передали на підконтрольну територію його випатране тіло. Те, що це Беспалий, довела лише ДНК-експериза.

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Спочатку їх утримували у СІЗО в Донецьку. Шайдова – в камері в підвалі, згодом розпочалися "судові засідання".

29 грудня 2019 року Україні передали Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора.

Після звільнення Шайдова ще двоє бійців 53 ОМБр, відповідно, лишаються в полоні "ДНР".

Нагадаємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. У свою чергу, 14 осіб планувалося передати найманцям РФ в ОРДЛО. Однак четверо з них відмовилися.