За останні 24 години в Іспанії від COVID-19 померли 410 хворих - рекордно низька кількість за майже місяць

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В Іспанії за останні 24 години зафіксували найнижчий показник смертності від коронавірусу від початку епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За останні 24 години в Іспанії від COVID-19 померли 410 хворих – рекордно низька кількість за майже місяць. Востаннє меншу кількість померлих реєстрували 22 березня - 394 особи. Протягом минулого тижня щоденна кількість загиблих перевищувала 500", - йдеться в повідомленні El Pais.

Водночас не відкидається, що у вихідні дні цифри у статистиці можуть бути нижчими від реальних через затримку надходження даних.

Вже майже два тижні поспіль, з невеликим коливанням, в Іспанії знижується кількість госпіталізованих пацієнтів та хворих у відділеннях інтенсивної терапії.

Станом на 19 квітня у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 1123 хворих – на 29 більше, ніж у суботу, але менше, ніж у п’ятницю, коли там було 1154 хворих.

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За останню добу виявили 4218 нових заражень коронавірусом – більше, ніж добове зростання на 3658 напередодні.

Водночас органи охорони здоров’я країни попереджають, що кількість нових випадків може зростати більш стрімко, ніж раніше – внаслідок збільшення обсягів тестування.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії досягла 195 944. З них 20 453 особи померли, 77 375 – одужали.

Нагадаємо, близько 300 тисяч працівників, які не мають стосунку до екстрених служб, вийшли на роботу 13 квітня в мадридському регіоні Іспанії після рішення влади почати послаблення заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

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