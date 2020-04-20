Синоптики обіцяють найближчими днями опади та похолодання майже на всій території України

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Синоптики обіцяють найближчими днями опади та похолодання майже на всій території України

Синоптики прогнозують вночі 20 квітня в західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпеки - помаранчевий).

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ.

"20 квітня буде хмарно з проясненнями. У південних і східних областях дощ, у Сумській і Дніпропетровській областях місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в західних, північних та Вінницькій областях заморозки в повітрі 0-3°; вдень 9-14° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 17°", - йдеться в повідомленні.

21-22 квітня - хмарно з проясненнями. Вночі - без опадів, вдень в Україні, крім південних і західних областей, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, 21 квітня в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 1-6° тепла, в більшості областей, крім крайнього півдня країни і Закарпаття, на поверхні ґрунту - заморозки 0-3°; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті до 18°.

23-24 квітня без опадів, 24 квітня на північному сході місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня на поверхні ґрунту, в Карпатах у повітрі заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, 24 квітня в південно-західній частині до 19°.

У Києві та області 20 квітня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°; температура вдень 11-13° тепла.

21-22 квітня теж ясно. Вночі - без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 8-13° тепла.

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23-24 квітня в столиці без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

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Топ коментарі
+6 ALEX SUROVV
Кто то там заикался что жаркое лето будет раз глобальное потепление. Уже третий год нет нормального теплого лета и осени да и весны тоже
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20.04.2020 01:49
+4 Гарис
зимы небыло))
ну и лета не будет)))
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20.04.2020 01:41
+4 Александр Глазков
В Украине с лета прошлого года проблема с осадками.У меня на даче в Харьковской области сохнут родники,ставки,колодцы.Если Цензор уже и погоду стал предсказывать,то видно такие хреновые дела по всей стране.Есть в нете нормальный сайт погодный,называется https://www.ventusky.com/. Довольно точно показывает,и главное наглядно с хорошей анимацией.Так вот,похолодание я там вижу,а вот дождей ек.,только с 25 числа.А до 25 еще дожить надо,все может поменяться.
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20.04.2020 08:02
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