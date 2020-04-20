Ще 15 осіб захворіли на COVID-19 на Житомирщині, зокрема 6-місячна дитина, - голова ОДА Бунечко

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Житомирська облдержадміністрація пізно ввечері 19 квітня оновила дані про поширення коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook голови ОДА Віталія Бунечка, за результатами лабораторного дослідження 75 проб кількість хворих на COVID-19 зросла на 15 осіб.

Чиновник зазначає, що станом на 22:30 19 квітня загальна кількість заражень на Житомирщині становить 226. Найбільше - в Житомирі (59 осіб, за добу збільшилася на 5), в Коростені (56, з них 19 квітня - піврічний хлопчик і 7-річний хлопчик) та Бердичеві (43, з яких за добу - жінка і чоловік, яким 79 і 68 років відповідно).

Також два випадки зараження підтвердили в Хорошковському районі області - 40-річна та 21-річна жінки.

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Ще чотири випадки зареєстрували у селах області, серед них 11-річний хлопчик.

Нагадаємо, 19 квітня в Житомирській ОДА повідомили про смерть від коронавірусу 83-річної жінки, це п'ятий летальний випадок від COVID-19 в області.

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