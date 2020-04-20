Можна очікувати зростання захворюваності на COVID-19 в Україні на 5-10 день після Великодня, - заступниця голови МОЗ Микичак

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Спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних Великодніх служб може бути через п'ять-десять днів.

Про це в ефірі ТСН сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.

Вона пояснила, що це станеться через те, що чимало українців не дотримувалися карантину й пішли до церков, де й могли заразитися коронавірусом. Подібна ситуація, сплеск інфікувань, медики спостерігають і після Вербної неділі.

"На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності. Так відбулося і відбувається після Вербної неділі. На превеликий жаль, ми можемо чекати на таку загрозу і через тиждень практично", - сказала Ірина Микичак.

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Нагадаємо, на Великдень до українських церков прийшли 130 тисяч вірян. За даними Нацполіції, богослужіння в майже 14 тис. храмів України відбулися без порушень, зафіксовані 19 випадків недотримання карантину.

Станом на 09:30 19 квітня в Україні зафіксували 5440 випадків інфікування новим коронавірусом. Із них 141 - летальний випадок, 347 - видужали, решта - лікуються.