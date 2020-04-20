Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано й поранено чотирьох найманців РФ, - штаб

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На Великдень російсько-окупаційні війська, попри встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

"Українські захисники, знайомі з підступною тактикою загарбників, за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну активність", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що переважна більшість порушень режиму "Тиші" були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Тут з міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу селища Піски. Гранатомети різних систем окупанти застосували по позиціях Об'єднаних сил поруч з містом Мар'їнка.

Біля Широкиного, що на Приазов’ї, російські найманці увечері двічі відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із 82-мм міномета обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю проти оборонців Луганського.

"Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було.

На всі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил дали рішучу відповідь. Агресивні дії російських найманців і надалі будуть жорстко й оперативно припинятися нашими захисниками", - повідомили в пресцентрі ОС.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 19 квітня українські підрозділи знищили двох загарбників та ще двох поранили.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в штабі.





Слава Украине!