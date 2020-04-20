Українське посольство в Польщі відповіло на 70 тисяч запитів за перший місяць закриття кордонів

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За перший місяць обмежень у пересуванні після закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу посольство України в Польщі відповіло на 70 тисяч звернень громадян.

Про це повідомила керівниця консульського відділу Посольства Світлана Криса виданню "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"З 15 березня до 15 квітня у посольстві оброблено понад 6 тис. електронних звернень, на десяти телефонних цілодобових лініях надано відповіді на більш ніж 60 тис. дзвінків на мобільні та понад 2,5 тис. - на стаціонарні телефони", - повідомила консул.

За її словами, до 7 квітня (тоді Київ запровадив заборону на піший перетин кордону) трудові мігранти з України найбільше цікавилися, як виїхати з Польщі в умовах чинних обмежень. Після цієї дати українці частіше звертаються до з такими питаннями: як повернутися до Польщі, як відбувається обсервація в Україні, чи вона є обов’язковою, як доїхати додому в Україні в умовах обмеження роботи громадського транспорту.

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