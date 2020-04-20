У Зоні відчуження продовжують гасити пожежі на території 5 лісництв: залучено 1322 особи, важку техніку та авіацію

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Станом на 7 ранку 20 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У ДСНС зазначили, що основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’янику в осередках, пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг.

Також повідомляється, що до гасіння залучено 1 тис. 322 особи та 292 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 168 рятувальників особового складу та 235 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС, якими 19 квітня здійснено 93 скиди – 186 т води.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.