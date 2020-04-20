Поліція затримала водія автомобіля, з вини якого в ДТП загинула 8-місячна дитина на Рівненщині

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У Рівненській області поліція затримала 37-річного водія легкового автомобіля BMW, який вчинив смертельну ДТП, в якій загинула 8-місячна дівчинка і постраждала її 19-річна мати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції Рівненської області.

Смертельна аварія сталася 18 квітня на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу с.Великий Житин Рівненського району.

Слідчі встановили, що 37-річний місцевий житель на автомобілі "BMW-520 I" не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем марки "ВАЗ" під керуванням 49-річного водія.

Як наголошується, унаслідок зіткнення від травм загинула пасажирка "ВАЗу" - восьмимісячна дівчинка, а її 19-річну матір з політравмою та переломом таза госпіталізували в Рівненську обласну клінічну лікарню. Водії в аварії не постраждали.

Слідчі затримали водія BMW за ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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