Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 165,2 тис., інфікованих уже 2,4 млн. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 20 квітня у світі зареєстрували 2 404 249 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 165 234 смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 40 682, хворих - 759 687, протестовано - 3 882 002.

Іспанія повідомляє про 198 674 випадки COVID-19, 20 453 особи померли.

В Італії зафіксовано 178 972 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 23 660 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

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У Франції померли 19 744 особи, у Великій Британії - 16 095, в Ірані - 5118, у Туреччині - 2017, в Бельгії - 5683, у Нідерландах - 3697.

У РФ кількість заражених досягла 42 853 осіб, з яких 361 особа померла, в Білорусі - 4779, померли - 47; в Польщі - 9287, померли - 360; в Молдові - 2472, померли - 67; в Угорщині - 1916, померли - 189; в Румунії - 8746, померли - 451; у Словаччині - 1161, померли - 12.

Нагадаємо, в Україні на ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19, загалом - 5449, померли 141 особа, 347 - одужали.