Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб

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Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб

Унаслідок стрілянини в провінції Нова Шотландія, яка стала наймасовішою в історії Канади за кількістю жертв, загинули 16 людей.

Цю інформацію оприлюднила Королівська канадська кінна поліція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що жертв може виявитися ще більше, адже пошуково-рятувальна операція триває.

Злочинцем, який скоїв масове вбивство, виявився 51-річний місцевий мешканець Габріель Вортман, він загинув під час затримання. Спершу у формі офіцера поліції він проник до будинку в селищі Портапік (за 100 км від міста Галіфакс, столиці провінції Нова Шотландія), де розстріляв кількох людей. Після цього продовжив стрілянину в інших місцях, пересуваючись автомобілем, схожим на поліцейський. Окрім цього, в околицях було підпалено кілька будинків.

Найкривавіша в історії Канади стрілянина сталася в провінції Нова Шотландія: загинули 16 осіб 01

На переконання правоохоронців, жертв у першому помешканні стрілець обрав не випадково, а вже потім відкривав вогонь навмання. Про мотиви вбивці поліція не повідомляє. Оскільки поки ще достеменно не встановлено його маршрут, правоохоронці не відкидають, що буде знайдено й інших жертв.

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Після тривалого переслідування Вортмана заблокували за 30 км від Галіфакса. Подробиці його затримання й загибелі ще не відомі, як і те, яку саме зброю він застосував.

Серед загиблих - співробітниця поліції, її колега зазнала легких поранень.

Ця стрілянина стала найкривавішою в історії Канади. Після подібного злочину, скоєного 1989 року в Політехнічному коледжі Монреаля (тоді загинули 14 жінок), Канада запровадила ретельну перевірку всіх охочих придбати вогнепальну зброю та заборонила володіння її скорострільними видами.

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Топ коментарі
+17 Підлога Маккартні
кукуха у мужыка слетела на карантине Самая кровавая в истории Канады стрельба произошла в провинции Новая Шотландия: погибли 16 человек - Цензор.НЕТ 9329
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20.04.2020 09:06
+9 Вася Шевченко f77d76ba
RIP...

(співчуття рідним безвинно загублених жертв)
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20.04.2020 09:32
+8 Roman Podyu 5027fa4e
КОШМАР!
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20.04.2020 09:08
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