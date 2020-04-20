Поліція розпочала патрулювання біля кладовищ

Про це йдеться в повідомленні на сайті столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що поминальні дні в столиці перенесено на 6 червня 2020 року.
"Отже, починаючи від сьогодні, поліцейські спільно з представниками Муніципальної варти почали патрулювання біля комунальних підприємств, на території яких розміщені кладовища", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, з 18 квітня буде обмежений доступ і до міських кладовищ. Виняток стосується лише поховань - з дотриманням норм, встановлених на час карантину.