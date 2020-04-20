Поліція розпочала патрулювання біля кладовищ

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Поліція розпочала патрулювання біля кладовищ

Співробітники Національної поліції в Києві від сьогодні, 20 квітня, почали здійснювати патрулювання біля кладовищ, щоб запобігти порушенню карантинних заходів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що поминальні дні в столиці перенесено на 6 червня 2020 року.

"Отже, починаючи від сьогодні, поліцейські спільно з представниками Муніципальної варти почали патрулювання біля комунальних підприємств, на території яких розміщені кладовища", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з 18 квітня буде обмежений доступ і до міських кладовищ. Виняток стосується лише поховань - з дотриманням норм, встановлених на час карантину.

Також читайте: На ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19 в Україні, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали, - МОЗ

Коронавірус і карантин
карантин Київ цвинтар Нацполіція COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Андрей Павленко 0a9559eb
Главное ордыло не троньте и крымненаш тоже. А кладбища- вперед! Там наша национальная зеленая идея и угроза ковидов-шмовидов...
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20.04.2020 10:06
+5 bios22
ото мусора сегодня на колядуют .. на следующий день можно идти джип покупать ...
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20.04.2020 10:07
+4 Незнайка c54f1189
Смотрите, чтоб ушлый народ не начал примазываться к чужим похоронам дабы проникнуть к могилам родственников. Надо ввести спецталоны как на тралембус
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20.04.2020 10:12
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