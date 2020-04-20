Кількість заражених COVID-19 у Львівській області зросла до 253: 13 пацієнтів у важкому стані

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Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівник міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 09.00 у Львові і Львівській області підтверджено 253 випадки інфікування коронавірусом, з них 10 - летальні.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1199 людей, на амбулаторному лікуванні — 902 особи, виписані — 203 пацієнтів. Зараз у лікарні перебуває 91 особа. Стан більшості хворих — середньої важкості. У 13-ти пацієнтів стан важкий. Немає пацієнтів на апараті ШВЛ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 253 осіб, 10 людей померло. 22 пацієнти одужали.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 68 ПЛР-тестів, з яких 9 — позитивні.

За даними ОДА, станом на зараз на Львівщині підозру на коронавірус мають 84 людини.