Сім областей не надали інформацію щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу, - глава МОЗ Степанов

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сім областей не надали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що загалом за минулу добу здійснено 1988 досліджень методом ПЛР.

"Така низька кількість тестів пов'язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР, на Великдень зменшилася. А з іншого боку, за минулу добу 7 областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Це - Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що це неприпустимо. Він дав доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку з'ясувати причину відсутності інформації щодо тестування із семи областей.

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