За добу в Києві виявлено 49 нових випадків COVID-19, 2 людини померли, загалом 850 хворих, - Кличко

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За минулу добу ще у 49 киян лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, з них двоє медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Також мер повідомив, що за минулу добу було зафіксовано 2 летальні випадки.

"Загалом у столиці вже 850 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли: 23 жінки вiком вiд 27 до 74 років, 25 чоловіків вiд 20 до 75 рокiв. І хлопець, якому 13 років", - написав він.

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За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.



"Я дякую киянам, які залишаються на свята вдома. І не наражають на небезпеку себе та своїх близьких.

Бережіть себе!" - резюмував мер Києва.