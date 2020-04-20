Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня, - Степанов

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Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня, - Степанов

Перебування 20 українських медиків-добровольців, які вирушили до Італії для надання допомоги інфікованим COVID-19, продовжено до 25 квітня

Про це сказав під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Відрядження мало тривати 2 тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня перебування наших медичних працівників в Італії. Після узгодження з нашими фахівцями, які перебувають там щодо отримання згоди від них, ми продовжили їм відповідне відрядження. Тому повертаються вони 25 квітня", - сказав він.

Також дивіться: За добу коронавірусом заразилися 43 медики та 16 дітей, із COVID-19 госпіталізовано 78 осіб, - Степанов. ВIДЕО

Як повідомлялося, 4 квітня 20 українських медиків вирушили до Італії. В Італії українські медики повинні вивчити досвід боротьби з коронавірусом, а також вести навчальні трансляції через "Zoom" для тисячі українських лікарів-інфекціоністів та епідеміологів.

Коронавірус і карантин
Італія карантин лікарі Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 SANDY
обовязково - має ж хтось привезти апгрейд до нашої відсталої версії ковід Командировка 20 украинских медиков в Италии продлена до 25 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4198
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20.04.2020 10:43
+3 Alex Rud 242a485c
ага, типа их к больным подпускают, у них сертификата нет, че они там помогают без знания языка и названия местных лекарственных средств, это называется понты лимонить
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20.04.2020 10:45
+3 Игорь Д
Мужественные люди, рискуют своей жизнью что бы получить так не обходимый для нас опыт борьбы с чумой 21 века.
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20.04.2020 10:47
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