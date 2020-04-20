Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня, - Степанов

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Перебування 20 українських медиків-добровольців, які вирушили до Італії для надання допомоги інфікованим COVID-19, продовжено до 25 квітня

Про це сказав під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Відрядження мало тривати 2 тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня перебування наших медичних працівників в Італії. Після узгодження з нашими фахівцями, які перебувають там щодо отримання згоди від них, ми продовжили їм відповідне відрядження. Тому повертаються вони 25 квітня", - сказав він.

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Як повідомлялося, 4 квітня 20 українських медиків вирушили до Італії. В Італії українські медики повинні вивчити досвід боротьби з коронавірусом, а також вести навчальні трансляції через "Zoom" для тисячі українських лікарів-інфекціоністів та епідеміологів.