За добу в ЗСУ зафіксовано три нові випадки захворювання на COVID-19, загалом - 35, - Командування Медсил

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Станом на 7 ранку 20 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 35 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 особи одужали і 2 померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 309 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби, – 38 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 3 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 2 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (Хмельницька міська лікарня – 1 працівник ЗС України, Житомирський госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівський області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів у Хмельницькому та Львові задовільний, у пацієнтки в Житомирському госпіталі - середньої тяжкості. Усі хворі отримують необхідне лікування", - зазначено в повідомленні.

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Як зазначили в пресслужбі, аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими відбувається щоденне спілкування.

"Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома!" - Командування Медсил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.