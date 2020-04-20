У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовано 2, - Аваков. МАПА

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Рятувальники локалізували два з чотирьох осередків пожеж у Житомирській області і один з чотирьох - в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"За підсумками роботи вчора і вночі - вранці провели обліт зон пожеж. У Чорнобильській зоні - з 4 осередків один локалізовано. У Житомирській - з 4 локалізовані 2. При цьому не дуже хороший на сьогодні прогноз вітру - до 20 м/с - це сильний вітер. Наземні сили і авіація працюють як треба!" - розповів Аваков.

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Нагадаємо, пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію більш ніж 4 тис. га. Крім того, пожежі в зоні відчуження тривають з 4 квітня.