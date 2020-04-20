Результат порушення карантину на Вербну неділю побачимо цього тижня, - Степанов

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Результат порушення карантину на Вербну неділю побачимо цього тижня, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що можливий приріст випадків захворювання на коронавірус унаслідок порушення карантину на Вербну неділю буде видно цього тижня.

Про це сказав Степанов під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи був зафіксований спалах коронавірусу після Вербної неділі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачили минулого тижня приріст випадків захворювання на коронавірусну хворобу в діапазоні від 6,9% до 11,2%. Найбільша кількість нових випадків було зафіксовано в четвер - 501 особа. Але в той же час інкубаційний період на коронавірус до 14 днів. Тому цілісну картину про порушення карантинних заходів на Вербну неділю побачимо цього тижня", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім областей не надали інформацію щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу, - глава МОЗ Степанов

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Гыг с Вами
да чо их ловить?они 26-го все на кладбища придут...бери и грузи
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20.04.2020 11:12
+7 Гыг с Вами
из фб...
"Товаровед Самуил Львович долго думал, что написать на ценнике - "Паска" или "Кулич". Затем собрался с духом и уверенно вывел : "Маца православная сладкая"©

сдобная,полукошерная
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20.04.2020 11:17
+5 ВКЛ_это_мы_01
Заразившийся в кремлёвской ПЦ попадёт сразу в Рай и родных своих прихватит...
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20.04.2020 11:07
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