В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко

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Вірусолог Алла Мироненко вважає, що понад п'ять тисяч інфікованих коронавірусом в Україні не можна вважати навіть початком епідемії, а пік може бути восени.

Про це Мироненко заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Епідемічний процес зазвичай має фазу підйому, потім найвищу точку - це пік, а далі - фаза спаду. Якщо говорити про те, що ми зараз маємо - це навіть ще не початок. Карантин призводить до того, що ми маємо певну кількість хворих, хоча спілкування між людьми вельми обмежене. Я думаю, що пік може бути восени", - зазначила вірусолог.

Вона висловила надію, що влітку "буде легше, тому що в цю пору респіраторні інфекції неактивні".

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"Але я впевнена, що випускати школярів і студентів на навчання зараз навесні не варто. У них вже налагоджено дистанційне навчання і нехай би вони так і закінчили навчальний рік. Коли йдеться про випуск з вищого навчального закладу або школи, то в такому випадку можна в індивідуальному порядку призначати їм тестування за необхідності. А щоб всі вони збиралися в одному класі або аудиторії - це призведе до загострення епідемічної ситуації", - зазначила Мироненко.

Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Гыг с Вами
В Украине даже еще не начало эпидемии коронавируса, пик может быть осенью, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 2885
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20.04.2020 11:25
+6 Кирилл Лещенко
Ещё один врачила, которому интересно только, потел ли покойничек перед смертью или нет. А то, что покойничек помер от недоедания, дык это же не по его профилю. В Украине даже еще не начало эпидемии коронавируса, пик может быть осенью, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 3904
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20.04.2020 11:27
+6 Ярослав Викторович
Отключите в дурдоме интернет. А то их коронавирусный бред читать невозможно.
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20.04.2020 11:34
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