На сьогодні на коронавірус захворіли 1074 медпрацівники та 374 дитини, - Степанов

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На сьогодні на коронавірус захворіли 1074 медпрацівники та 374 дитини, - Степанов

Станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників та 374 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 5710 осіб. З них 374 дитини, а також 1074 медичні працівники", - повідомив він.

Раніше Степанов повідомив, що за минулу добу коронавірус виявили у 261 особи, з яких 16 дітей і 43 медпрацівники. За добу було госпіталізовано 78 осіб.

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Нагадаємо, на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 261 новий випадок COVID-19, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 – одужали.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я лікарі Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Чайка Київ
Швидкого одужання нашим лікарям і малечі
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20.04.2020 11:49
+1 Коля Азиров 5e621cbb
Ничего , Зеленскому всегда врача найдут , в крайнем случае на АН-225 из Китая привезут!А вы - электорат - подыхайте.
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20.04.2020 11:46
+1 Vital 3000
Под влиянием вируса смертность в Беларуси сократилась сравнение в первым кварталом прошлого года . Придет 4 мая и окажется , что смертность за апрель меньше прошолго года . Да медики мобилизованы , но экономика не рухнет .
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20.04.2020 12:02
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