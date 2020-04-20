На сьогодні на коронавірус захворіли 1074 медпрацівники та 374 дитини, - Степанов

1270

Станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників та 374 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 5710 осіб. З них 374 дитини, а також 1074 медичні працівники", - повідомив він.

Раніше Степанов повідомив, що за минулу добу коронавірус виявили у 261 особи, з яких 16 дітей і 43 медпрацівники. За добу було госпіталізовано 78 осіб.

Також читайте: В Україні навіть ще не початок епідемії коронавірусу, пік може бути восени, - вірусолог Мироненко

Нагадаємо, на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 261 новий випадок COVID-19, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 – одужали.