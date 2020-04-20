Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко

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Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко

Вірусолог Алла Мироненко заявила, що звичайна хірургічна маска працює і захищає людину від коронавірусу, якщо її частіше міняти.

Про це Мироненко заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді, звичайна хірургічна маска працює і захищає. Це ми перевірили в лабораторії під час спеціального експерименту з вірусом грипу, не з коронавірусом. Хоча різниці в цьому конкретному випадку немає. Вона захищає, але якщо її носити довго, то вона стає вологою, і тоді вже невідомо, чи ефективний захист. Тобто треба її частіше міняти, ніж ті маски, які можна носити з клапаном довше", - зазначила Мироненко.

Вона також зазначила, що важливо, щоб маска також щільно прилягала.

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"Якщо вона правильно надіта, зафіксована на носі, то вона захищає, бо створює бар'єр. Окремі вірусні частки зазвичай не присутні в повітрі. Вони присутні в мікрокраплі слини, слизу, виділень з дихальних шляхів інфікованої людини", - заявила вірусолог.

Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 коронавірус маски
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Топ коментарі
+3 Кирилл Лещенко
Расскажи бабушке с минимальной пенсией, что на маски надо тратить 30-150 грн. в день. Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7275 А ведь у некоторых пенсия меньше минимальной.
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20.04.2020 11:45
+3 Гыг с Вами
для многих это новость...ведь когда продали маски,по всем утюгам трындели,шо маски не защищают...правда не до всех дошел диссонанс,зачем их покупали,если они бесполезны
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20.04.2020 11:47
+3 Гыг с Вами
а можно зеленые маски исключить из перечня? Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7396а то как то настораживает
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20.04.2020 11:48
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