Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко

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Вірусолог Алла Мироненко заявила, що звичайна хірургічна маска працює і захищає людину від коронавірусу, якщо її частіше міняти.

Про це Мироненко заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді, звичайна хірургічна маска працює і захищає. Це ми перевірили в лабораторії під час спеціального експерименту з вірусом грипу, не з коронавірусом. Хоча різниці в цьому конкретному випадку немає. Вона захищає, але якщо її носити довго, то вона стає вологою, і тоді вже невідомо, чи ефективний захист. Тобто треба її частіше міняти, ніж ті маски, які можна носити з клапаном довше", - зазначила Мироненко.

Вона також зазначила, що важливо, щоб маска також щільно прилягала.

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"Якщо вона правильно надіта, зафіксована на носі, то вона захищає, бо створює бар'єр. Окремі вірусні частки зазвичай не присутні в повітрі. Вони присутні в мікрокраплі слини, слизу, виділень з дихальних шляхів інфікованої людини", - заявила вірусолог.