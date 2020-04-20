Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко

Про це Мироненко заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Насправді, звичайна хірургічна маска працює і захищає. Це ми перевірили в лабораторії під час спеціального експерименту з вірусом грипу, не з коронавірусом. Хоча різниці в цьому конкретному випадку немає. Вона захищає, але якщо її носити довго, то вона стає вологою, і тоді вже невідомо, чи ефективний захист. Тобто треба її частіше міняти, ніж ті маски, які можна носити з клапаном довше", - зазначила Мироненко.
Вона також зазначила, що важливо, щоб маска також щільно прилягала.
"Якщо вона правильно надіта, зафіксована на носі, то вона захищає, бо створює бар'єр. Окремі вірусні частки зазвичай не присутні в повітрі. Вони присутні в мікрокраплі слини, слизу, виділень з дихальних шляхів інфікованої людини", - заявила вірусолог.