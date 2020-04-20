Метро в Києві можна було не закривати, але пускати людей тільки в масках, - вірусолог Мироненко

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Вірусолог Алла Мироненко вважає, що метро в Києві можна було залишити відкритим, але не пускати людей на станції без масок.

Про це вірусолог заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Можна запустити транспорт, але за умови, що всі будуть дотримуватися маскового режиму, обробляти руки або рукавички. Щоб якось життя відновлювалося - це теж правильно. Метрополітен можна було взагалі, мабуть, не закривати, але не пускати в метро людей з відкритим обличчям, без маски ... По-друге, треба, щоб люди стежили за руками, бо з руки навіть більша ймовірність заразитися, ніж через відкрите обличчя. Це, звичайно, якщо в транспорті їде п'ять осіб, а не, наприклад, п'ятдесят. Але в будь-якому випадку у разі щільного пасажиропотоку всі мусять бути в масках", - сказала Мироненко.

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