Метро в Києві можна було не закривати, але пускати людей тільки в масках, - вірусолог Мироненко

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Метро в Києві можна було не закривати, але пускати людей тільки в масках, - вірусолог Мироненко

Вірусолог Алла Мироненко вважає, що метро в Києві можна було залишити відкритим, але не пускати людей на станції без масок.

Про це вірусолог заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Можна запустити транспорт, але за умови, що всі будуть дотримуватися маскового режиму, обробляти руки або рукавички. Щоб якось життя відновлювалося - це теж правильно. Метрополітен можна було взагалі, мабуть, не закривати, але не пускати в метро людей з відкритим обличчям, без маски ... По-друге, треба, щоб люди стежили за руками, бо з руки навіть більша ймовірність заразитися, ніж через відкрите обличчя. Це, звичайно, якщо в транспорті їде п'ять осіб, а не, наприклад, п'ятдесят. Але в будь-якому випадку у разі щільного пасажиропотоку всі мусять бути в масках", - сказала Мироненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звичайна хірургічна маска працює і захищає, якщо її частіше міняти, - вірусолог Мироненко

Коронавірус і карантин
карантин Метрополітен COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Кирилл Лещенко
Пізно - вже всрались. Ця влада назавжди залишиться в пам'яті як така, що вкрала весну. Метро в Киеве можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 5911
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20.04.2020 12:01
+6 Механизмы не работают
Це ти ідіот, в трамваї їздити безпечно, а в метро небезпечно, принципово різні конфігурації вагоноів, вірус боїться трамваїв?
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20.04.2020 12:02
+6 Африкан_Свиридович
Якщо подивитися на Європу і Америку, то метро не закрили НІДЕ, крім України!
Навіть у Іспанії, Італії та США, де сотні тисяч хворих, ніхто і не думає про закриття метрополітену! Обмежують - так, але не закривають повністю!

А там ж і влада, і лікарі однозначно не тупіші за наших! Скоріше, навпаки - набагато розумніші!
Професіонали давно кажуть - закриття метро не дає толком НІЧОГО!
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20.04.2020 12:03
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