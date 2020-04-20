Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков. ФОТОрепортаж

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Чорнобильській зоні запобігли спробі скоєння підпалу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Учора, під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні, виявили ось такі 4 "феномени" на площі близько 100 м (див. фото). Добре, що поруч були сили, і вдалося швидко загасити", - розповів глава МВС.

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"Дивовижно суха зима - рівень води в екосистемі пішов вниз на 1,5-2 м ... Лісова, особливо хвойна підстилка надто піддається пожежі. Висохли торфовища і це - особлива проблема. І, все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось приховати вогнем свої брудні справи... Ми це дуже ясно всі розуміємо. І миритися не маємо наміру - і вживаємо заходів. Прошу всіх, хто володіє будь-якоюсь інформацією - зателефонуйте в поліцію. Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створено спеціальну групу МВС, Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі", - додав Аваков.







