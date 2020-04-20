За добу в Росії зафіксовано понад 4 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість заражених перевищила 47 тис.

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У Росії за добу виявлено ще 4268 випадків зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 20 квітня повідомляє оперативний штаб у своєму Telegram-каналі.

Загальна кількість за весь час епідемії перевищила 47 тис. Велика частина випадків зараження припадає на Москву та Підмосков'я. За весь період зафіксовано 405 смертей, одужали 3446 осіб.

За попередню добу в країні зареєстрували понад шість тисяч нових випадків зараження. Загальна кількість інфікованих напередодні становила понад 42 тис. Випадки зараження фіксувалися у всіх суб'єктах країни. Велика частина з них - у Москві та Підмосков'ї.

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