Поліція затримала чоловіка, який повідомив на Великдень про "замінування" банкоматів і торгових центрів на Черкащині

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Співробітники Національної поліції затримали чоловіка, який на Великдень здійснив неправдиве повідомлення про замінування банкоматів і торгових центрів у Черкаській області.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що житель м. Городища Черкаської області надав неправдиве повідомлення про замінування банкоматів і торгових центрів, а щоб вибухів не сталося - вимагав один мільйон доларів США.

"У той час, коли вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками проводили обстеження об'єктів, оперативники встановили місцезнаходження зловмисника", - йдеться в повідомленні.

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Чоловіка затримали. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК (завідомо неправдиве повідомлення). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.