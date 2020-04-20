Невідомий вночі намагався підпалити будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні, - Нацполіція

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Невідомий вночі намагався підпалити будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні, - Нацполіція

Невідомий чоловік вночі 20 квітня намагався підпалити будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні. Поліція встановлює його особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"Сьогодні близько третьої години ночі в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував мешканець обласного центру. Заявник розповів, що побачив, як невідомий чоловік підпалив пляшку із займистою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини по вул. Театральній та втік. Також херсонець повідомив, що пожежі не сталося, бо рідина не розгорілася", - сказано в повідомленні.

Так, під час огляду місця події слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції виявила залишки скляної пляшки з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучені та направлені на дослідження.

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Інформація про подію зареєстрована в журналі Єдиного обліку, проводяться заходи щодо встановлення особи зловмисника.

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Топ коментарі
+8 Шрек Баблокат
Неизвестный ночью пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9408
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20.04.2020 13:14
+7 Ukrainets UA
Глянь, синку! Що це таке в кутку чорніє? То не жиди?
- Ні, батьку! Це ж рояль!
- А що це таке у тім роялі біленьке? То не жиди?
- Ні, батьку! Це клавіші!
- Синку! А з чого вони зроблені?
- Зі слона!
- От кляті жиди! Слоника замордували!
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20.04.2020 13:19
+5 Ігор Білан
Це перший дзвіноччо зелені бубочи, чим більше ві бу де у влади тим більше Українці будуть стивати антісімітами, щоб це зупинити бубочці пора писати заяву лро звілнення з президенства
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20.04.2020 13:27
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