Найскладніший осередок пожежі міститься у Чорнобильській зоні поблизу села Рудьки: є загроза поширення вогню на територію Білорусі, - ДСНС

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Найскладніший осередок лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження міститься поблизу села Рудьки в Іванківському районі.

Про це повідомили на брифінгу представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними ДСНС, найскладніший осередок міститься поблизу села Рудьки, ще два осередки гасять в районі сіл Россоха та Крива Гора. Зараз рятувальники намагаються не пропустити вогонь на територію Білорусі.

"Найскладніший осередок пожежі міститься поблизу села Рудьки, де вживаються усі можливі заходи для недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь. Інші два осередки поблизу сіл Россоха та Крива Гора не несуть загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження", - розповіли у службі.

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Зазначається, що ДСНС сьогодні продовжує заходи з ліквідації лісових пожеж в Житомирській області та в зоні відчуження.

"У Чорнобильській зоні на ранок вдалось локалізувати один осередок пожежі. На цей час основні зусилля направлені на гасіння інших трьох осередків поблизу населених пунктів Россоха, Крива Гора та Рудьки. А також двох торф'яників в осередках, пройдених вогнем", - додали представники ДСНС.

Нагадаємо, пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію більш ніж 4 тис. га. Крім того, пожежі в Зоні відчуження тривають з 4 квітня.