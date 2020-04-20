43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19

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43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19

Станом на ранок 20 квітня на Тернопільщині лабораторно підтверджені 24 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом в області 414 хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА в Facebook.

Так, згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 20 квітня на Тернопільщині 414 випадків COVID-19, 6 – летальних.


161– жителі Монастириського району
42 – жителі Кременецького району
39 – жителі Бучацького району
39 – жителі Шумського району
30 – жителі Заліщицького району
28 – жителі міста Тернополя
22 – жителі Чортківського району
22 – жителі Козівського району
8 – жителі Борщівського району
5 – жителі Підгаєцького району
4 – жителі Тернопільського району
4 – жителі Гусятинського району
4 – жителі Теребовлянського району
2 – жителі Бережанського району
2 – жителі Збаразького району
1 – житель Зборівського району
1 – житель Лановецького району

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Разом з тим повідомляється, що на Великдень в Тернопільській лікарні швидкої допомоги від коронавірусу померла жінка 43 років. Мешканка міста Почаїв. Пацієнтка поступила в Почаївську районну лікарню 15 квітня.

"На Великдень, 19 квітня, о 19:30 жінку у важкому стані перевели в Тернопільську лікарню швидкої допомоги. У неї підтвердили коронавірус. Цього ж дня о 21:30 жінка померла. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - сказано в повідомленні.

43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19 01
43-річна мешканка Почаєва померла від коронавірусу. За добу на Тернопільщині - 24 нові випадки захворювання на COVID-19 02

Коронавірус і карантин
карантин ОДА Почаїв Тернопільщина COVID-19 коронавірус
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